في اليوم السادس للتلقيح المكثف.. اقبال متفاوت بين الجهات في 390 مركزا

تتواصل حملة التلقيح المكثف في تونس فعالياتها لليوم السادس على التوالي، وسط اقبال متفاوت بين الجهات في 390 مركز خصصوا لهذا الغرض.

موقع تابناك الإخباري_مع بلوغ العدد الجملي للملقحين بالجرعتين الاولى والثانية ضد فيروس كورونا حوالي أربعةَ ملايين، عاشت تونس يوما سادسا للتلقيح المكثّف.

وفتح 390 مركز تلقيح ابوابه، من شمال البلاد الى جنوبها، لتطعيم الجرعة الثانية للفئة العمرية البالغة 15 سنة وما فوق من الذين تلقوا الجرعة الأولى يوم الأحد 29 اب الماضي في اطار اليوم السادس لايام التلقيح المكثف.

واليوم السادس للتلقيح المكثف خطوة تعزز توقعات وزارة الصحة بتلقيح 50 بالمائة من التونسيين بحلول منتصف شهر تشرين الاول المقبل. وقد تفاوتت نسب إقبال المعنيين بهذه العملية على مراكز التلقيح المتنوعة في مختلف المناطق التونسية.