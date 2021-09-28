الرئيس المصري يفتتح أضخم محطة معالجة مياه في العالم

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أضخم محطة معالجة مياه في العالم، حيث تم افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

موقع تابناك الإخباري_ووفقا للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، فإن تكلفة المشروع تبلغ 20 مليار جنيه (حوالي 1.27 مليار دولار).

وقال المتحدث ان السيسي "افتتح صباح اليوم محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الاضخم من نوعها علي مستوي العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنية".

وأضاف راضي أن "الطاقة انتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا سيتم نقلها إلى اراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في اطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة".

وكان الرئيس المصري، كشف خلال افتتاحه محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، عن توجيهه للحكومة بإنهاء كل أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة لأي شخص يثبت تعديه على أراضيها الزراعية أو الترع أو المصارف المائية.

وقال السيسي: "إحنا مش هنتحايل على حد، كل التعديات تتشال وأخد تمام خلال 6 شهور، زي ما أنا بعمل تطبين للترع وإجراءات فوق الخيال، مش هقبل بالتعدي عايز تغتصب أرض الدولة وأسكت، ده كلام مش مقبول دلوقتي، كان زمان مقبول".

وشدد الرئيس في كلمته الموجهة إلى أعضاء الحكومة على ضرورة إزالة التعديات وتنفيذ التعديلات المطلوبة في غضون 6 أشهر، مطالبا وزير الدفاع باستخدام قوات الجيش إذا لزم الأمر لمعالجة التعديات.

كما هدد السيسي باللجوء للقوات المسلحة من أجل حماية نهر النيل من التعديات الكبيرة التي وقعت عليه، لافتا إلى أن الأمور وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة.

وأضاف السيسي، أن ما يحدث لا يليق بدولة بحجم مصر قائلا "الأمر لو تطلب نزول الجيش لاسترداد أصول الدولة هنعمل كده (سنفعل ذلك)".