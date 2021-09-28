أردوغان: ضمان الحقوق والحريات أساس النهضة الاقتصادية

في خطاب خلال مشاركته في حفل سحب قرعة لتعيين قضاة والمدعين العامين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مساعي الإرادة السياسية في تحقيق النهضة الاقتصادية لن تتكلل بالنجاح في مجتمع لا يتم فيه ضمان الحقوق والحريات الأساسية والعدالة.

موقع تابناك الإخباري_قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مساعي الإرادة السياسية في تحقيق النهضة الاقتصادية لن تتكلل بالنجاح في مجتمع لا يتم فيه ضمان الحقوق والحريات الأساسية، والعدالة.

وأوضح أردوغان في خطاب ألقاه اليوم الاثنين خلال مشاركته في حفل سحب قرعة لتعيين ألف و8 من القضاة والمدعين العامين، أن حكومات العدالة والتنمية اتخذت خلال السنوات الـ19 الماضية، العديد من الخطوات التاريخية لجعل المحاكم بابا للعدالة.

وأشار الرئيس التركي إلى أن عدد القضاة والمدعين العامين خلال حكم حزب العدالة والتنمية، ارتفع من 9 آلاف و349 إلى أكثر من 22 ألفا.

وأكد اردوغان أن السلطة السياسية قدمت كافة التسهيلات كي يتمكن أعضاء السلطة القضائية من القيام بواجباتهم في سلام وأمن.

وتابع قائلا: "لقد أظهرت الأحداث المؤسفة في منطقتنا وخاصة في سوريا، أن الدول التي تتجاهل العدالة والحقوق والحريات الأساسية والقانون والقيم الإنسانية لن تدوم".