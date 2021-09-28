استمرار فعاليات موكب نداء الأقصى وموقف عشائري رافض للتطبيع

تسمر فعاليات موكب نداء الأقصى على طريق مسيرة زيارة الاربعين المليونية "المشاية"، والتي تضمنت معارض توثق أهوال النكبة الفلسطينية والجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وزوايا تعريفية بالشهداء الذين سقطوا على طريق القدس.

موقع تابناك الإخباري_حفل الافتتاح تخلله كلمة للجنة المنظمة للموكب ألقاه الشيخ سعيد أبو ناعسا. من فلسطين أو بيناتنا لكي نكون مع زوار سيد الشهداء ونشارك في مسيرة ال40 هذه الذكرى السنوية التي تعني في جملة ما تعنيه تجديد العهد والولاء لنهج أب الأحرار، نهج الحرية والكرامة، نهج الإصلاح والإيمان، نهج محمد رسول الله عليه أفضل السلام والسلام. لقد كان هذا الموكب نداء الأقصى فكرة في عقولنا وأملا في قلوبنا.

وعلى مدى أيام الأربعينية، استقبل الموكب مجموعة من الوفود الرسمية والشعبية أبرزها وفد العشائر العراقية التي أكدت تمسكها بالقضية الفلسطينية ورفضها القاطع لكل خطابات التطبيع والمهادنة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن وفد العشائر "براءتنا وهدر دم كل شخص ينتمي لعشائرنا العراقية الغيورة ويسعى للتطبيع ويتعاون مع الذين يبيعون شرف قضية الأمة الفلسطينية وقدسيتها للمحتل الصهيوني".

وتستمر الفعاليات حتى نهاية أيام الأربعينية الحسينية بأنشطة مختلفة، تضم لقاءات مع علماء فلسطينيين من اللجنة المنظمة للموكب وبرامج توعوية تعرض لمظلومية الشعب الفلسطيني.