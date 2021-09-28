قوات هادي تطلق النار على مئات المحتجين في تعز

أطلقت قوات تابعة للتحالف السعودي وحكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي الرصاص الحي على مئات المحتجين في تعز ثالث أكبر مدن اليمن، اليوم الاثنين، وذلك في وقت تتسع الاضطرابات بسبب الفقر في المناطق التي يسيطر عليها التحالف.

موقع تابناك الإخباري_ووثقت مشاهد سقوط جريح واحد على الأقل بعد أن استقرت رصاصة في صدره، وهو بحال خطرة.

وقال شهود إن العشرات أغلقوا شارعا ومداخل عدد من أحياء المدينة الواقعة في جنوب غرب البلاد بالحجارة وإطارات السيارات المشتعلة. ثم زاد عددهم إلى مئات المحتجين على توالي الانخفاض الحاد في قيمة العملة وارتفاع معدل التضخم.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قُتل ثلاثة أشخاص في احتجاجات عنيفة في عدن ومدن أخرى في جنوب اليمن.

وقال ثلاثة شهود إن قوات هادي أطلقت النار على محتجين كانوا يمزقون صورة للرئيس اليمني المنتهية ولايته.

وتسببت الحرب التي يخوضها التحالف السعودي منذ أكثر من ست سنوات، بتخريب الاقتصاد واستنزاف احتياطي العملات الأجنبية في البلاد التي تستورد أغلب السلع التي تستهلكها، فضلا عن حصيلة ثقيلة من آلاف الشهداء والجرحى وضحايا الحصار.

ويعتمد نحو 80 في المئة من السكان على المساعدات كما اقترب الملايين من شفا المجاعة فيما تصفه الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم.