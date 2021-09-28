وزير خارجية المنامة: توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل يأتي ضمن رؤية الملك

دعا وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، المجتمع الدولي لـ"تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط من خلال الالتزام بعدم التدخلات الخارجية".

موقع تابناك الإخباري_وقال وزير الخارجية البحريني خلال كلمته أمام الجمعية العامة، إن توقيع نظام المنامة على اتفاق التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي "يأتي ضمن رؤية الملك بتعزيز مبدأ التعايش السلمي وترسيخ ثقافة السلام"، مؤكدا على "تحقيق السلام العاجل والشامل في الشرق الأوسط وعلى رأسها الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني"، وفق قوله.

وتابع، أن المنامة تدعم "المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن للتوصل لحل سياسي للأزمة، وندين استمرار مليشيات الحوثي في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية السعودية من خلال الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة".

ودعا عبد اللطيف الزياني إلى "إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، ومنع إيران من تطوير السلاح النووي، وتسوية عاجلة لقضية سد النهضة، وأهمية التوصل لاتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل السد يحفظ حقوق مصر والسودان".

وأكد وزير الخارجية البحريني، "أهمية التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب والوقوف ضد التطرف".

وحول الأزمة الليبية، دعا وزير الخارجية البحريني إلى "احترام سيادة الدولة الليبية واستقرارها ووحدة أراضيها، واحترام وقف التدخل في الشؤون الداخلية الليبية وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها".

وعن أفغانستان، أكد عبد اللطيف الزياني "الوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني وخياراته التي يقررها بنفسه، ونشدد على ضرورة التوصل لحل سياسي بين جميع أطراف المجتمع لتحقيق الأمن والسلام في أفغانستان".



