وزير الخارجية العماني يؤكد التزام بلاده بالثوابت الأساسية لسياستها الخارجية

أكد وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، التزام بلاده بالثوابت الأساسية لسياستها الخارجية "والتي تتجسد في حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الغير".

موقع تابناك الإخباري_وقال وزير خارجية سلطنة عمان خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إننا نؤيد "التطورات الإيجابية التي نتجت عن قمة العلا وجهود المصالحة التي قادتها الكويت".

وأضاف، أن بلادنا ماضية في مساعيها للعمل مع السعودية والأطراف الدولية بهدف إنهاء الحرب من خلال التوصل لحل سياسي في اليمن.

وأعرب وزير خارجية سلطنة عمان عن أمل بلاده أن تعمل كافة الأطراف الأفغانية على التصالح وتغليب المصلحة الوطنية، وندين الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ونؤيد الجهود والاستراتيجيات الرامية للقضاء على تلك الآفة.

ودعا وزير الخارجية العماني لإنهاء التهديدات التي تواجه حركة الملاحة الدولية والالتزام بالقوانين والأعراف.