قائد الجيش يجول في السفينة الامريكية الراسية في قاعدة بيروت البحرية

زار قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، السفينة الأمريكية "USNS CHOCTAW COUNTY" الراسية في قاعدة بيروت البحرية، وجال فيها برفقة كل من قائد القوات البحرية في "القيادة الوسطى الأمريكية" الأدميرال براد كوبر، السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، وقائد قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" ستيفانو ديل كول.

موقع تابناك الإخباري_ووفق بيان للجيش، أكدت السفيرة الأمريكية خلال الجولة "استمرار دعم بلادها للقوات البحرية التي تنفذ العديد من المهمات الحساسة في مواجهة التهريب والعمليات الإرهابية لحماية المياه الإقليمية والشعب اللبناني، والمساهمة في إعادة إعمار قاعدة بيروت البحرية، بالتوازي مع تحسين القدرات العملانية للقوات البحرية".

بدوره، أشاد الأدميرال الأمريكي بـ"علاقات التعاون والصداقة التي تجمع البحريتين اللبنانية والأمريكية"، معرباً عن ثقته العميقة بـ"إمكان تطوير التعاون المشترك بين الطرفين للوصول إلى مستقبل أفضل".

أما عون، فشكر الولايات المتحدة على "دعمها للجيش وتحديداً للقوات البحرية التي تضطلع بدور أساسي في ضبط التهريب غير الشرعي وتأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية اللبنانية بالتعاون والتنسيق مع اليونيفيل".

وفي ختام الجولة، تسلّم الجيش هبة من الولايات المتحدة هي عبارة عن 170 حاملة من المواد الطبية.