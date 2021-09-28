بيان الحقائق يبطل الهجمات الاعلامية للعدو ضد الرأي العام الايراني

موقع تابناك الإخباري_وفي كلمة مقتضبة بالمراسم، اعتبر الامام الخامنئي الفترة الواقعة بين يوم عاشوراء ويوم العشرين من صفر ( اي اربيعينية الامام الحسين ع) فترة مهمة جدا من تاريخ الاسلام، مؤكدا ان الحركة العظيمة لآل النبي (ص) استطاعت أن تخلد واقع كربلاء.

وقال: اذا كان يوم عاشوراء هو يوم الجهاد والتضحية والشهادة حيث قتل الحسين (ع) واصحابه واهل بيته، فأن الاربعين يوما التي تلت هذا اليوم تمثل قمة الجهاد لتبيين وكشف الحقائق، وان ما قام به الامام علي ابن الحسين والسيدة زينب والسيدة ام كلثوم، والصبر الكبير الذي جسدته عائلة النبي (ص) هو المكمل للتضحيات والسبب في تخليد نهضة كربلاء.

وتطرق الى الهجمة الاعلامية للاعداء على الشعب الايراني للتأثير على الاذهان بالاساليب والادوات المختلفة، معتبرا ان التحرك لتبيين الحقائق هو الذي يبطل هذه الهجمات، داعيا الطلبة الجامعيين ان يكون كل واحد منهم كالمصباح يضيء ما حوله ويزيل الغموض ويبين الحقائق.

وحث على اغتنام العالم الافتراضي لغرض تنوير الاذهان وازالة الشبهات، مضيفا: ان الاساس المهم في موضوع جهاد تبيين الحقائق هو استخدام الاساليب الاخلاقية ومناقشة القضايا منطقيا وعقلانيا، واستخدام العواطف الانسانية وتجنب العداء والكذب والاتهامات والخداع في التعامل مع الرأي العام.

واعرب قائد الثورة عن ارتياحه لتحلي الطلبة بالفكر والعقلانية والاطلاع الواسع، داعيا الى تقوية هذه الخصائص، موضحا ان "طريق سيد الشهداء طريق مبارك وجذاب ينتهي بالنتيجة الى النجاح الحاسم، وبامكان الشباب - بالاستلهام من هذا الطريق والمعارف النيرة - ان يرتقوا بالبلاد الى قمم السعادة المادية والمعنوية".

ووصف الامام الخامنئي إمكانيات الفضاء الإلكتروني والإعلام من أجل التنوير وازالة الغوض فرصة قيمة، منبها بأن "الأساس في مسألة جهاد التبيين والتوضيح واعادة قول الحق، هو استخدام الوسائل الأخلاقية وتوضيح القضايا بالمنطق والرصانة والعقلانية الكاملة واستخدام العواطف البشرية، وتجنب الشتائم والاتهام والكذب والخداع مقابل الرأي العام".