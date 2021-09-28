بينيت: إيران تمول وتدرب وتسلح منظمات تريد تدمير إسرائيل

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، إن إيران تمول وتدرب وتسلح منظمات تريد تدمير "إسرائيل". وأضاف أن طهران تسعى لملء سماء الشرق الأوسط بأسلحة فتاكة.

موقع تابناك الإخباري_وشدد بينيت في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن البرنامج النووي الإيراني "في مرحلة حاسمة وكل الخطوط الحمراء تم تجاوزها من قبل طهران"، متعهدا بـ"ألا تسمح إسرائيل لطهران بامتلاك سلاح نووي".

وزعم أن إيران تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط "تحت مظلة نووية".

وكيان الاحتلال الإسرائيلي من أشد المعارضين للاتفاق النووي الذي أبرمته حكومات غربية مع إيران برعاية أممية قبل أن تنسحب منه واشنطن خلال رئاسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال بينيت للجمعية العامة إن "الكلمات لا توقف أجهزة الطرد المركزي في إيران فعلينا القيام بأفعال حيال ذلك".

وأشار رئيس وزراء الاحتلال ، الذي يتحدث للمرة الأولى في الأمم المتحدة، إلى أن "إيران تفلت من العقاب رغم مضايقاتها لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وحذر من أن لدى إيران آلاف الطائرات المسيرة.