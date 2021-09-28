حزب الله يدين مؤتمر التطبيع في أربيل: محاولة فاشلة للترويج "لثقافة الحوار مع العدو" وئدت في مهدها

دان حزب الله مؤتمر التطبيع مع العدو الإسرائيلي الذي عقد في مدينة أربيل العراقية، واعتبره محاولة فاشلة للترويج "لثقافة الحوار مع العدو".

موقع تابناك الإخباري_واضاف في بيان له اليوم الاثنين: يحيي حزب الله المواقف الرسمية والسياسية والشعبية والدينية الرافضة بقوة لكل أشكال التطبيع، ويشيد بالإجراءات القضائية العراقية التي جرّمت هؤلاء المطبّعين.

كما نوه عالياً "بثبات الشعب العراقي على موقفه القوي في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة."

وفيما يلي نص البيان الصادر عن حزب الله:

"يدين حزب الله مؤتمر التطبيع مع العدو الإسرائيلي الذي عقد في مدينة أربيل العراقية، ويرى فيه محاولة فاشلة للترويج "لثقافة الحوار مع العدو" وئدت في مهدها.

ويحيي حزب الله المواقف الرسمية والسياسية والشعبية والدينية الرافضة بقوة لكل أشكال التطبيع مع العدو، ويشيد بالإجراءات القضائية العراقية التي جرّمت هؤلاء المطبّعين الأمر الذي يعكس وعياً مميزاً عند الشعب العراقي ومكوناته السياسية ومناعته الوطنية ضد مشروع التطبيع في الشرق الأوسط. وينوه عالياً بثبات الشعب العراقي على موقفه القوي في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة."