ميقاتي يطلع الرئيس عون على نتائج زيارته الى باريس ومباحثاته مع ماكرون

إطلع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على نتائج زيارته الى باريس ومحادثاته مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

موقع تابناك الإخباري_استقبل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون صباح اليوم الاثنين في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي اطلعه على نتائج زيارته الى باريس.

كما اطلع ميقاتي عون على نتيجة المحادثات التي اجراها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والتي تناولت الاوضاع اللبنانية والدعم الذي تقدمه فرنسا لتمكين لبنان من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها شعبه.

ولاحقا، ترأس الرئيس عون اجتماعا في حضور الرئيس ميقاتي، ضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، والخبير المالي رفيق حداد، خصص للبحث في استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتحضيرات اللازمة لذلك.