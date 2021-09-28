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بالصور:مراسم عزاء خاصة بمناسبة الأربعين في العتبة الرضوية بمشهد

رمز الخبر: ۵۷۶۹۰
تأريخ النشر: 27 September 2021

موقع تابناك الإخباري_نظمت العتبة الرضوية في مشهد مراسم عزائية خاصة بمناسبة مراسم الأربعين الحسينية الذي عادة ما تكون في الـ19 والـ20 من شهر صفر من كل سنة.

وتقام خلال هذه المراسم محاضرات للخطباء والعلماء في صحن الرسول الأعظم (ص) داخل العتبة الرضوية تتحدث عن ثورة وسيرة الإمام الحسين (ع)، كما تنظم برامج مختلفة منها مراثي الحزن والأسى من قبل الرواديد الحسينيين، كما تجري العتبة برامج مخصصة للزوار الأجانب وللنساء والأطفال.

وتوزع العتبة الرضوية في ختام البرامج حزم طعام بين الزوار والحاضرين، كما تقدم وجبات الطعام على مواكب الزوار "المشاية" الحسينيين عند المعابر الحدودية بين إيران والعراق، لتسهيل عملية الزياره للراغبين.

جدير بالذكر أن جميع برامج وخدمات العتبة الرضوية التي تقام بمناسبة الأربعين، تجرى تحت رعاية شديدة للبروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة الإيرانية.

 

بالصور:مراسم عزاء خاصة بمناسبة الأربعين في العتبة الرضوية بمشهد

بالصور:مراسم عزاء خاصة بمناسبة الأربعين في العتبة الرضوية بمشهد

بالصور:مراسم عزاء خاصة بمناسبة الأربعين في العتبة الرضوية بمشهد

بالصور:مراسم عزاء خاصة بمناسبة الأربعين في العتبة الرضوية بمشهد

بالصور:مراسم عزاء خاصة بمناسبة الأربعين في العتبة الرضوية بمشهد

بالصور:مراسم عزاء خاصة بمناسبة الأربعين في العتبة الرضوية بمشهد

بالصور:مراسم عزاء خاصة بمناسبة الأربعين في العتبة الرضوية بمشهد

 

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