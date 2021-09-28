الحزب الاشتراكي يفوز بـ 206 مقعدا في الانتخابات التشريعية بحسب النتائج الاولية

فاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات البرلمانيّة في ألمانيا، طابعًا نهاية عهد أنجيلا ميركل، وذلك بحصوله على 25,7 بالمئة من الأصوات، متقدّمًا بفارق ضئيل على المحافظين، بحسب نتئاج رسميّة أوّلية أعلنتها اللجنة الانتخابيّة الفدراليّة الإثنين.

موقع تابناك الإخباري_حصد الحزب الديمقراطي الاشتراكي أغلبية أصوات الناخبين، ليفوز بالمركز الأول بين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الألمانية.

وبحسب النتائج الرسمية غير النهائية التي أعلنها المجلس الفيدرالي للانتخابات في ألمانيا، فقد نال الحزب الديمقراطي الاشتراكي 25.7 بالمئة من أصوات الناخبين.

ووفقاً لهذا، فقد زاد الحزب الديمقراطي الاشتراكي أصواته 5.2 نقطة، مقارنة بالأصوات التي حصل عليها في إنتخابات 2017.

وفي المقابل، نال ائتلاف حزبي "الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (CDU / CSU)، 24.1 بالمئة من أصوات الناخبين.

ووفقاً للنتائج الرسمية غير النهائية، فقد حصل الحزب الديمقراطي الاشتراكي على 206 مقاعد، وائتلاف حزبي "الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي" على 196، والخضر على 118، والحزب الديمقراطي الحر على 92، وحزب البديل من أجل ألمانيا على 83، وحزب اليسار على 39 مقعداً في البرلمان.