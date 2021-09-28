النص الأصلي
صفحه نخست » الاجتماعیات
۴۴مشاهدات
‍ پ

الأسيرة المحررة خالدة جرار تزور ضريح إبنتها فور إطلاق سراحها من سجون الاحتلال

أطلقت السلطات الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، سراح العضو في المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرار، من سجن الدامون، المخصص للأسيرات، بعد قضاء عقوبة بالحبس لمدة عامين.
رمز الخبر: ۵۷۶۸۵
تأريخ النشر: 27 September 2021

موقع تابناك الإخباري_ونفذت جرار، 58 عاما، حكما بالسجن لمدّة عامين بعد اعتقالها الأخير، علماً أنها تعرّضت للاعتقال من قبل السلطات الإسرائيلية عام 2015، وأمضت 15 شهراً. وفي العام 2017 قضت 20 شهرا بين أحكام وسجن إداري.

وتوجهت جرار فور وصولها إلى رام الله نحو مقبرة المدينة لزيارة ضريح ابنتها سهى التي توفيت شهر تموز/ يوليو الماضي. فيما رحل والدها دون أن تودعه في اعتقالها قبل الأخير عام 2017.

​ولم تستجب السلطات الإسرائيلية في حينه لجهود قانونية ومؤسساتية بذلت للإفراج عن جرار لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على ابنتها والمشاركة في تشييع جثمانها.

وقالت جرار بعد الإفراج عنها، إن الأسيرات الفلسطينيات وعددهن 36 أسيرة يعانين من ظروف صعبة وقاسية.

وأشارت إلى أن الأسيرات الفلسطينيات يتعرضن لضغوطات من قبل إدارة سجن الدامون.

وأكدت أن الفلسطينيات في الأسر يتعرضن لسياسات الحرمان والتنكيل، لافتة إلى أن إسرائيل تمارس سياسة الإهمال الطبي المتعمدة بحق المريضات منهن.

وأوضحت أن "من ضمن الانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات كذلك، مراقبة ساحة الفورة في السجن بالكاميرات، الأمر الذي ينتهك خصوصيتهن ويُقيد حركتهن".


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
النزاع في قره باغ انتهى وبات من الماضي وهذا الدرس درسٌ أبدي ويجب الا ينسى ذلك احدٌ
بيان الحقائق يبطل الهجمات الاعلامية للعدو ضد الرأي العام الايراني
مباحثات أردنية سورية لتعزيز التعاون الثنائي وحل المشكلات العالقة
بينيت: إيران تمول وتدرب وتسلح منظمات تريد تدمير إسرائيل
حزب الله يدين مؤتمر التطبيع في أربيل: محاولة فاشلة للترويج "لثقافة الحوار مع العدو" وئدت في مهدها
المقداد يؤكد أمام الأمم المتحدة حق بلاده باستعادة كامل الجولان المحتل
ميقاتي يطلع الرئيس عون على نتائج زيارته الى باريس ومباحثاته مع ماكرون
لعمامرة يدعو لدعم حق الشعبين الفلسطيني والصحراوي في استرجاع الحقوق وتقرير المصير
حاضنة دمر المركزية للتراث أول مشروع تنموي لحماية التراث السوري من الاندثار
فعالية خطابية لحكومة صنعاء إحتفاء بالذكرى الـ 59 لثورة 26 سبتمبر
بالصور:مراسم عزاء خاصة بمناسبة الأربعين في العتبة الرضوية بمشهد
حماس: الشباب الثائر في الضفة سيقاتل حتى مرحلة التحرير والعودة
حركة الجهاد: لقاء بينيت مع وزيري خارجية البحرين والإمارات انحدار أخلاقي
الحزب الاشتراكي يفوز بـ 206 مقعدا في الانتخابات التشريعية بحسب النتائج الاولية
عناصر من القوات الخاصة المصرية تشارك فى التدريب "هرقل 21" في أثينا
موكب حزب الدعوة الإسلامية يساهم في خدمة زوار الامام الحسين (ع) في ذكرى الأربعين
جولة مصورة داخل معسكر للعناصر التكفيرية ومعامل المتفجرات في محافظة البيضاء
حماس: جريمة الضفة اليوم لن تمر دون حساب والعدو يتحمل تبعات ما حصل
والدة الشهيد زهران: افتخر به ولا يمكن أن نركع للاحتلال
حركة المجاهدين: المطلوب اشعال الارض الفلسطينية تحت أقدام الصهاينة
الدوحة تدعو المواطنين والمقيمين لإستضافة المشجعين في منازلهم خلال مونديال كأس العالم 2022
الجهاد الاسلامي: الحساب مع العدو مفتوح وطويل ولن نركع
بالصور:مراسم عزاء خاصة بمناسبة الأربعين في العتبة الرضوية بمشهد
برلماني إيراني: نأمل بتشكيل حكومة انتقالية بمشاركة كافة القوميات في أفغانستان
فعالية خطابية لحكومة صنعاء إحتفاء بالذكرى الـ 59 لثورة 26 سبتمبر
تظاهرة في كييف إحتجاجا على تغير المناخ
الجبهة الشعبية: ماضون بإتجاه النصر وندعو لتشكيل قيادة موحدة للمقاومة
مديرية الهندسة العسكرية في الحشد الشعبي تواصل دعم المواكب الحسينية
خلال زيارته ابو ظبي.. رئيس برلمان العراق يزور واحة الكرامة وجامع الشيخ زايد الكبير
السيسي يوجه بتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتطوير صناعة الدواء في مصر