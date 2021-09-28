تشييع جثمان العلامة حسن زادة آملي في مدينة آمل شمال البلاد

شهدت مدينة آمل شمال إيران، اليوم الاثنين تشييعًا مهيبًا لجثمان العلامة الراحل حسن زادة آملي والذي وافته المنية يوم السبت عن عمر يناهز 93 عامًا.

موقع تابناك الإخباري_وشارك في مراسم التشييع الالاف من ابناء مدينة آمل والمدن المجاورة وعدد من الشخصيات الدينية والسياسية ومسؤولي محافظة مازندران الشمالية.

وأدى قائد الثورة الاسلامية السيد القائد علي الخامنئي مساء أمس الاحد، صلاة الجنازة على جثمان الراحل آية الله حسن حسن زادة آمُلي.

وتوفي آية الله حسن زادة آمُلي عن عمر ناهز 93 عاما وكان فيلسوفا وفقيها وعارفا ومدرسا للعلوم الحوزوية وله الكثير من المؤلفات وكان يُعرف بـ "ذوالفنون" و"علامة الدهر" لتبحره في مختلف العلوم وله قصائد شعرية باللغتين الفارسية والعربية.