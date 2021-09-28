العتبة الحسينية تستثمر مساحات جديدة لاستيعاب أعداد الزائرين

تستثمر العتبة الحسينية مساحات جديدة لاستيعاب أعداد الزائرين التي تتصاعد كل عام، مع تحول الزيارة الأربعينية إلى تظاهرة مليونية عالمية تجتمع في كربلاء كل عام.

موقع تابناك الإخباري_ونصبت العتبة 60 مظلة في صحن العقيلة لتظليل زوار الإمام الحسين (ع)، وتقي هذه المظلات من حرارة الشمس ويرتقب أن يكون لها فائدة كبيرة في موسم الشتاء، بحسب رئيس قسم الصحن الخارجي ومداخله في العتبة، فاضل أبو دكة.

وتغطي المطلات الجديدة 1800 متر مربع من مساحة الصحن الحسيني، وتخطط العتبة لتوفير التبريد تحتها لاحقا.

ويتوافد الملايين سيرا على الاقدام، من النجف إلى كربلاء، لزيارة مرقدي الإمام الحسين (ع) وأخيه العباس (ع)، في اليوم الأربعين على استشهادهما مع أهل بيتهما وأصحابهما في واقعة كربلاء عام 63 للهجرة.

وتعد زيارة الأربعين أكبر تظاهرة بشرية في العالم، حيث يتوافد الملايين من داخل وخارج العراق، ويسيرون معا على طريق المشاية.