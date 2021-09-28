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خلال زيارته ابو ظبي.. رئيس برلمان العراق يزور واحة الكرامة وجامع الشيخ زايد الكبير

زار رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، والوفد المرافق له، جامع الشيخ زايد الكبير بأبو ظبي، يرافقه عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد بوشهاب.
رمز الخبر: ۵۷۶۷۹
تأريخ النشر: 27 September 2021

خلال زيارته ابو ظبي.. رئيس برلمان العراق يزور واحة الكرامة وجامع الشيخ زايد الكبير

موقع تابناك الإخباري_واستهل الحلبوسي والوفد المرافق الزيارة بجولة شملت مرافق الجامع، اطلعوا خلالها "عبر أحد الأخصائيين الثقافيين في المركز على منظومة الخدمات المتكاملة والمتنوعة التي يقدمها مركز الزوار لمرتادي الجامع، والتجربة الفريدة التي دشنها المركز "درب التسامح" التي تأخذ مرتادي الجامع بمختلف ثقافاتهم في رحلة استكشاف استثنائية من خلال سرد مصور لأقسام الدرب الثلاثة التي تروي مسيرة إنجاز رائدة في مجال التعايش والتسامح"، وفق بيان لمكتب الحلبوسي الاعلامي.

وتجول الحلبوسي والوفد المرافق في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، وتعرفوا على "رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح، والمنبثقة من مآثر وقيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم وتاريخ تأسيس الصرح الكبير، وجماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية، وما يحويه من مقتنيات فريدة".

وفي الختام، تم إهداء الحلبوسي نسخة من كتاب "فضاءات من نور"، أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير.

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خلال زيارته ابو ظبي.. رئيس برلمان العراق يزور واحة الكرامة وجامع الشيخ زايد الكبير
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