وزير الخارجية: بكين تعزز مبادرة التنمية العالمية مع جميع الأطراف

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن "الصين ستواصل العمل مع جميع الأطراف لدفع مبادرة التنمية العالمية وتقديم مساهمات إيجابية لتسريع تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وتحقيق المنافع للشعوب في جميع الدول.

موقع تابناك الإخباري_وأدلى وانغ بهذه التصريحات خلال حضوره حفل افتتاح منتدى التنمية المستدامة 2021 عبر الفيديو.

وقال وانغ إن "إقتراح الرئيس الصيني شي جين بينغ لمبادرة التنمية العالمية في بيانه الذي ألقاه عبر الفيديو في المناقشة العامة للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، رسم مخططا لتنمية جميع الدول وللتعاون الإنمائي الدولي، ورسم المسار لدفع التنمية العالمية والتعاون الإنمائي على الصعيد الدولي.

وفي إشارة إلى أن كوفيد-19 جلب العديد من الأزمات والتحديات للمجتمع الدولي، وخاصة الدول النامية، قال وانغ إن أهمية تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 لم تضعف بل زادت، وأصبح من الملّح بشكل متزايد تعميق التعاون الإنمائي الدولي.

وأضاف أن "الصين تدعو إلى إغتنام فرصة تنفيذ مبادرة التنمية العالمية، وتعزيز الالتزام السياسي، واتخاذ إجراءات عملية لدفع قضية التنمية الدولية إلى الأمام".

ودعا وانغ جميع الأطراف إلى تعميق التعاون في مكافحة الجائحة والتغلب بشكل مشترك على هذا التحدي، وتكثيف تنسيق السياسات الكلية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي، والتمسك بالتنمية الخضراء ومنخفضة الكربون من أجل الاستجابة بفعالية لتغير المناخ، ودعم النزاهة والعدالة وخلق بيئة مؤاتية للتنمية، ودعم التعددية الحقيقية وتعميق الشراكة العالمية من أجل التنمية.

وعُقد هذا المنتدى عبر الإنترنت وعبر الطرق التقليدية، وكان موضوعه "تنمية مستدامة محورها الإنسان"، حيث ألقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلمة مكتوبة خلال المنتدى.