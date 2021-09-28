إعادة فتح مطار لا بالما في جزر الكناري بعد إغلاقه جراء الثوران البركاني

أعيد فتح مطار جزيرة لا بالما في أرخبيل الكناري الإسباني أمس الأحد، بعد أربع وعشرين ساعة من إغلاقه بسبب سُحب الرماد الأسود الكثيفة المتصاعدة إثر انفجار بركان كومبري فييخا، وفق ما أعلنت الشركة التي تدير المطارات الإسبانية (أينا).

موقع تابناك الإخباري_وقالت شركة "آينا" إنه بفضل عمليات "تنظيف الرماد" التي نُفذت ليلاً، "عاد مطار لا بالما للعمل من جديد".

وأضافت أنه أصبح ممكنا بالتالي استئناف الرحلات الجوية بعد الحصول على "موافقة مسبقة" من سلطات مراقبة الحركة الجوية.

ودعت الشركة المشغلة للمطار التابع للدولة المسافرين إلى الاستفسار عن وضع رحلاتهم لدى شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار.

ودفع تراكم الرماد الكثيف المنبعث من البركان على مدرجات المطار بالسلطات إلى إغلاق المطار أول أمس السبت.

وتسبب هذا الاجراء في حدوث طوابير طويلة في ميناء سانتا كروز دي لا بالما حيث حاول المسافرون المغادرة بالعبارة إلى الجزر المجاورة، خصوصا إلى جزيرة تينيريفي.

وتزامن إغلاق مطار لا بالما مع ظهور بؤر حمم بركانية جديدة وانهيار جزء من المخروط ونشاط كثيف للبركان الذي ثار الأحد الماضي.

وأدى هذا الوضع إلى إخلاء منطقة أخرى من الجزيرة السبت، ليبلغ عدد السكان الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم منذ أسبوع إلى أكثر من 6200 نسمة.

وبحسب مرصد "كوبرنيكوس" الأوروبي لمراقبة الأرض، دمرت الحمم البركانية 461 مبنى، أي بزيادة 41 مبنى خلال 24 ساعة، وغمرت أكثر من 212 هكتارًا من الأراضي، في هذه الجزيرة التي يعتمد اقتصادها على زراعة الموز.