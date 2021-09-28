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الكاظمي من كربلاء: نقدم للعالم مثالا عن كيفية إدامة العراقيين لقيمهم الدينية

عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعا مع الدوائر الخدمية والقيادات الأمنية في كربلاء بعد وصوله الى المحافظة ليلة الاحد.
رمز الخبر: ۵۷۶۶۷
تأريخ النشر: 27 September 2021

موقع تابناك الإخباري_ وقال الكاظمي خلال الاجتماع "اتشرف اليوم ان اكون في ارض كربلاء المقدسة .. ارض الشهادة والقيم .. وانا ارى هذه الجموع الايمانية تتقاطر الى ضريحي الامام الحسين واخيه العباس عليهما السلام".

وأضاف، "خدمة الزائرين وحمايتهم وتسهيل متطلباتهم وتقديم كل العون لهم، ليس واجبا طبيعيا عليكم جميعا القيام به، بل هو واجب اخلاقي وانساني وديني كبير".

وتابع، "اننا نقدم للعالم مثالا عن كيفية إدامة العراقيين لقيمهم الروحية والدينية، بتعاون وتكامل بين ابسط مواطن واكبر مسؤول في الدولة".

وأشار الكاظمي إلى أن "كل زائر الى اربعينية الامام الحسين، يقوم بالدور نفسه الذي يقوم به رئيس الوزراء والمحافظ والضابط واي موظف، هؤلاء في شوارع كربلاء هم قدوتنا وقيادتنا".

وبيّن انه "يجب ان تبقى عيونكم مفتوحة، لاتغفل عن اي حركة مشبوهة او تقاعس، وعلى كل ضابط ابتداء من قائد العمليات الى أصغر ضابط ان يتابع بنفسه مع الاجهزة الامنية حفظ الامن لحظة بلحظة، بلا كلل او تعب او ملل".

ووجه الكاظمي قائلا، "عينكم على اهلنا، وبارك الله بكم وبجهودكم، وقد وضعت امام قائد العمليات والمحافظ، خطا مباشرا للاتصال بي بشكل متواصل لحين انتهاء الزيارة، وفي أي ساعة، ليلا او نهاراً، وساكون جاهزا لحل اي مشكلة ومعالجة اي خلل".

واختتم الكاظمي، "اكمال إنجاح الزيارة مرتبط ايضاً بتوفير كل وسائل النقل لاعادة الزائرين الى محافظاتهم، وجميع طواقم النقل في الوزارات والجيش مستنفرة لتأدية هذه المهمة".


         

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