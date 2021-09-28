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الدوحة تدعو المواطنين والمقيمين لإستضافة المشجعين في منازلهم خلال مونديال كأس العالم 2022

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث إطلاق مبادرة "كن أنت المستضيف" لاستقبال المشجعين خلال المنافسات المقرر أن تستضيفها قطر خلال الفترة المقبلة، في مشروع هو الأول من نوعه عالميا في أثناء استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.
رمز الخبر: ۵۷۶۶۵
تأريخ النشر: 27 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وقالت اللجنة في بيان صحفي يوم السبت، "إن هذه المبادرة تهدف في المقام الأول إلى تعريف المشجعين بكرم الضيافة العربي الأصيل الذي تشتهر به دولة قطر، وعاداتها العريقة، والإسهام في إثراء تجربتهم خلال فترة إقامتهم بالدولة، وتعريفهم بالتنوع الثقافي الكبير الذي تتمتع به البلاد".

وسيتيح المشروع المبتكر للمواطنين والمقيمين استضافة المشجعين وعشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم، في محل الاستضافة الذي يختارونه لمدد متفاوتة، وذلك حسب رغبة المستضيف عبر عدد من خيارات الاستضافة المتنوعة في المكان الذي يرغب في استضافة المشجع فيه، حيث سيصحب المستضيف المشجع خلال فترة إقامته، وسيقوم خلالها على ضيافته ليعرفه عن كثب على أبرز السمات والعادات المميزة للمجتمع، والوجهات السياحية والثقافية المنتشرة بالبلاد.

وأكد مدير مشروع "كن أنت المستضيف" خالد الجميلي، "تأتي المبادرة ضمن خطط اللجنة العليا لتقديم خيارات متنوعة للجماهير المتوقع قدومها لدولة قطر خلال المنافسات الرياضية القادمة، وتوفير أجواء وتجربة استثنائية وفريدة للتعرف عن كثب على ثقافة المجتمع القطري وعاداته الأصيلة، والاستمتاع بحضور المنافسات، وزيارة الوجهات والمعالم السياحية المنتشرة في ربوع قطر، علاوة على خوض التجربة المتقاربة المسافات للمنافسات الرياضية القادمة، والإقامة في مكان واحد طوال فترة المنافسات من دون الحاجة لتغييره".

وشدد الجميلي على أن المشاركة في المبادرة ستقتصر على المستضيفين والمشجعين الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح فيروس كورونا المستجد، عملاً بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية المعمول بها في قطر في هذا الشأن، علما بأن المبادرة مجانية بدون مقابل مادي للمشاركين فيها.

وتستعد قطر لاستضافة كأس العرب بداية من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك قبل عام من انطلاق كأس العالم 2022.

 

         

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