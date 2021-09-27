الجبهة الشعبية: ماضون بإتجاه النصر وندعو لتشكيل قيادة موحدة للمقاومة

أكدت الجبهة الشعبية أن الاعتداء الاسرائيلي على الضفة الغربية فجر اليوم يضعنا أمام تجليات موقف جديد يبدع فيه مقاتلو الشعب الفلسطيني الذين يمتلكون اسلحة وامكانيات محدودة.

وفي تصريح لتابناك ، قال القيادي في الجبهة ماهر مزهر إن "شعبنا الفلسطيني مصمم على قتال العدو والانتصار، وطريق المقاومة هي التي تذهب بنا الى تحقيق آمال وطموحات شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال".

وتابع "خيار المقاومة هو الخيار السليم والعدو لا يفهم الا بالقوة، والفلسطينيين استطاعوا تكبيد العدو الخسائر الفادحة".

وأكمل قائلا: "نحن ماضون بإتجاه النصر، والمطلوب اليوم تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية لاغلاق الطرق امام المستوطنين وامام العناصر المحتلة للوصول الى الانتصار النهائي وتحرير الارض".