حماس: جريمة الضفة اليوم لن تمر دون حساب والعدو يتحمل تبعات ما حصل

أكد القيادي في حركة حماس فوزي برهوم أن ارتقاء شهداء كتائب القسام في الضفة الغربية هو تأكيد على ان مسيرة المقاومة العسكرية والمسلحة مستمرة.

وفي تصريح لتابناك ، شدد برهوم على أن المقاومين ثابتين وصامدين رغم كل عمليات الاستهداف المزدوج من قبل الاحتلال الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية لتصفية المجاهدين في الضفة الغربية.

واعتبر أن "جريمة الضفة اليوم لن تمر دون حساب، وأن الذي يتحمل كل التبعات والتصعيد هو الاحتلال الاسرائيلي، وهذا يتطلب من ابناء الضفة ومن حاملي السلاح تدشين مرحلة جديدة من ترسيخ معادلة الثأر للشهداء واستمرار المقاومة ضد الاحتلال".