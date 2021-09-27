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حماس: جريمة الضفة اليوم لن تمر دون حساب والعدو يتحمل تبعات ما حصل

رمز الخبر: ۵۷۶۵۸
تأريخ النشر: 27 September 2021

أكد القيادي في حركة حماس فوزي برهوم أن ارتقاء شهداء كتائب القسام في الضفة الغربية هو تأكيد على ان مسيرة المقاومة العسكرية والمسلحة مستمرة.

وفي تصريح لتابناك ، شدد برهوم على أن المقاومين ثابتين وصامدين رغم كل عمليات الاستهداف المزدوج من قبل الاحتلال الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية لتصفية المجاهدين في الضفة الغربية.

واعتبر أن "جريمة الضفة اليوم لن تمر دون حساب، وأن الذي يتحمل كل التبعات والتصعيد هو الاحتلال الاسرائيلي، وهذا يتطلب من ابناء الضفة ومن حاملي السلاح تدشين مرحلة جديدة من ترسيخ معادلة الثأر للشهداء واستمرار المقاومة ضد الاحتلال".

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