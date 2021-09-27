والدة الشهيد زهران: افتخر به ولا يمكن أن نركع للاحتلال

نعت والدة الشهيد أحمد زهران الذي استشهد في اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بدو شمالي غربي مدينة القدس المحتلة، ابنها بعبارات وكلمات حبست فيها دموعها وأظهرت صبراً كبيراً.

موقع تابناك الإخباري_وقالت زهران، "ربنا اختاره واستشهاده أفضل من البقاء مطارداً وكي لا يعذبه الأعداء، مضيفة، "افتخر أنه شهيد وربنا اختاره لأنه صالح، فالكثيرون ذهبوا للشهادة ولم تكتب لهم".

وأشارت إلى عمليات المطاردة والملاحقة والتفتيش المتكرر للمنزل طوال الأسابيع الثلاثة الماضية، مبينة أن جيش الاحتلال مارس عمليات إرهاب وتدمير وخراب من أجل الوصول إلى مكانه ولم نكن نعلم المكان الذي يتواجد فيه.

وأضافت زهران، "لا يمكن أن نركع ليهودي أو صهيوني ولن نركع إلا لرب العالمين"، وتابعت، "أحمد سار على نهج شقيقه الشهيد وجده الشهيد وعمه الشهيد"، موضحة أن الاحتلال اعتقل 10 من أبناء العائلة للضغط على نجلها لتسليم نفسه.

واختتمت زهران حديثها بالقول، "ربنا يرحمه ويجعل مقعده الفردوس الأعلى، الله يرضى عليه الله يرضى عليه الله يرضى".