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وقفة تضامنية مع الصحفيين الفلسطينيين في غزة

نظّمت كتلة الصحفي الفلسطيني، اليوم الأحد، وقفة تضامنية مع الصحفيين الفلسطينيين، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني الذي يوافق 26 أيلول/سبتمبر من كل عام.
رمز الخبر: ۵۷۶۵۰
تأريخ النشر: 26 September 2021

موقع تابناك الإخباري_واحتشد ممثلون عن الأطر الصحفية وصحفيون في مؤسسات إعلامية أمام منزل عائلة الشهيد الصحفي يوسف أبو حسين، الذي ارتقى خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة جراء غارة استهدفت منزله بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وقال رئيس كتلة الصحفي عماد زقوت إنه، "في يوم التضامن العالمي مع الصحفي الفلسطيني والذي أقره الاتحاد الدولي للصحفيين في عام 1996 جئنا في كتلة الصحفي ومن أمام منزل الصحفي الشهيد أبو حسين في وقفة امتنان وعرفان له ولجميع الصحفيين الشهداء والجرحى".

وأوضح زقوت أن "هذه الفعالية جاءت لتذكر العالم أجمع بحجم الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال بحق زميلنا الصحفي يوسف أبو حسين، ومن سبقه من الزملاء الذين ارتقوا وأصيبوا خلال تأديتهم واجبهم الصحفي على يد آلة البطش الصهيونية".

وأكد أن "ممارسات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين باتت جلية وظاهرة للجميع في ظل الاعتداءات المتواصلة في غزة والضفة والقدس المحتلة وكل مناطق التغطية الصحفية في فلسطين دون وضع أي اعتبار للأعراف والمواثيق الدولية التي تضمن حرية الرأي والتعبير".

وثمّن زقوت الجهود التي يقوم بها الصحفيون في مواكبة الأحداث ونقل حقيقة ما يجري على الأرض الفلسطينية، داعيًا كافة الزملاء لبذل المزيد من الجهود لإظهار جرائم المحتل.

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