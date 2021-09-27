مسيرة في رام الله تنديدا بجريمتي الاحتلال في القدس وجنين

نظمت مسيرة في مدينة رام الله، اليوم الأحد، تنديدا بجريمتي قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وجنين.

موقع تابناك الإخباري_وجابت المسيرة، التي دعت لها القوى الوطنية والفعاليات الشعبية، شوارع المدينة رفضا لجريمة الاحتلال الإسرائيلي، ووفاء لدماء الشهداء الخمسة الذين ارتقوا فجر اليوم.

وندد المشاركون بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال المُستمرة بحق شعبنا، وطالبوا بتوفير الحماية الدولية في وجه جرائم الاحتلال المستمرة.

وكان قد أعلن صباح اليوم عن استشهاد خمسة مواطنين في القدس وجنين، وهم: أحمد زهران، ومحمود حميدان، وزكريا بدوان، وجميعهم من بلدة بدو، واستشهدوا في بلدة بيت عنان، شمال غرب القدس، كما استشهد الأسير المحرر أسامة ياسر صبح والطفل يوسف محمد فتحي صبح (16 عاما) خلال مواجهات في بلدة برقين غرب مدينة جنين.