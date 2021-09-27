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القوات الامنية في بغداد تنفذ عمليات استباقية لتأمين طرق الزائرين

نفذت القوات الامنية العراقية المنتشرة على طول طريق بغداد، العديد من العملياتِ الاستباقيةِ في مناطقِ جنوبِ العاصمة واخرى في محافظتَي بابلَ وكربلاءَ، وذلك مع استمرار توافد زائري اربعين الامام الحسين (ع) من داخل الارض العراقية وخارجها.
رمز الخبر: ۵۷۶۴۵
تأريخ النشر: 26 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وأكد المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي القيام بسلسلة من العمليات الاستباقية، حيث قامت وكالة التحقيقات بإختراق تنظيم داعش الارهابي وتوفرت لديها معلومات عن نية داعش استهداف الزائرين في مناطق جنوب بغداد، لذلك وجهت ضربة لوكرهم في سلسلة جبار حمرين وتم قتل 7 منهم.

كما وكان قد شارك عناصر من الجيش العراقي بخدمة المشاركين بزيارة الأربعين المليونية، عبر آلاف المواكب المنتشرة بين النجف وكربلاء، على طريق المشاية.

وتنتشر كذلك القوات الأمنية على الطرق المؤدية لكربلاء لتأمين الحماية للمواكب، فيما يشارك طيران الجيش والقوة الجوية في خطة تأمين الزيارة.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق إن "هدفنا الأساس هو توفير الأمن والحماية للزائرين والمواكب ... كما تقدم القوات الأمنية الخدمات الساندة للزائرين وليس الجهد الأمني فقط".

ويتوافد الملايين سيرا على الاقدام، من النجف إلى كربلاء، لزيارة مرقدي الإمام الحسين (ع) وأخيه العباس (ع)، في اليوم الأربعين على استشهادهما مع أهل بيتهما وأصحابهما في واقعة كربلاء عام 63 للهجرة.

وتعد زيارة الأربعين أكبر تظاهرة بشرية في العالم، حيث يتوافد الملايين من داخل وخارج العراق، ويسيرون معا على طريق المشاية


         

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