حماس تزف شهداء القدس وجنين وتدعو إلى تصعيد المقاومة ضد المحتل في جميع نقاط التماس

زفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ثلة من شهداء الشعب الفلسطيني، الذين ارتقوا خلال الاشتباكات المسلحة البطولية مع قوات الاحتلال في مدينتي القدس وجنين اليوم الأحد.

موقع تابناك الإخباري_وأكدت حماس في بيان النعي أن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا، ووصاياهم بوصلة إلهام، وأن شعبنا الفلسطيني وفي مقدمته قادة حماس وأبناؤها سيظلون في مقدمة الصفوف لمواجهة المحتل الغاصب حتى دحره عن أرضنا.

ودعت حماس جماهير شعبنا البطل في الضفة الغربية إلى تصعيد المقاومة ضد المحتل في جميع نقاط التماس وعلى الطرق الالتفافية، مؤكدة أن خيار المقاومة هو القادر على حماية حقوقنا، وتحرير أسرانا، وحماية مسرانا.

وتوجهت بالتحية لعائلات الشهداء الأبطال، مؤكدة أن دماء الشهداء ستظل وقودًا ينير درب الحرية.