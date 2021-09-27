المقداد يبحث مع غوتيرش الوضع الانساني في سوريا وتحسين سبل التعاون

موقع تابناك الإخباري_وناقش الجانبان القضايا المطروحة على جدول أعمال الأمم المتّحدة وتناولا أوجه التعاون بين الحكومة السورية والأمم المتحدة ولا سيما ما يتعلق بتحسين الوضع الإنساني في سورية.
وأكّد المقداد ضرورة التركيز على المشاريع الاقتصادية والتعافي المبكّر لافتاً إلى الآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة بشكل غير شرعي على الشعب السوري.
ودعا الأمم المتحدة الى الاضطلاع بمسؤولياتها في الدفاع عن ميثاقها ضد ما تتعرض له من انتهاكات وخاصة الانتهاكات للسيادة السورية التي تقوم بها الولايات المتحدة في شمال شرق سورية وتركيا في شمال غربها.