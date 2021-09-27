انطلاق تظاهرات مناهضة للرئيس قيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس

بدأ المتظاهرون في العاصمة التونسية بالتجمع أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة، ظهر اليوم الاحد، رافعين شعارات مناوئة لما اعتبروه انقلابا من الرئيس قيس سعيد، وأخرى تدعو للتمسك بـ "دستور الثورة"، على حد وصفهم

موقع تابناك الإخباري_وكانت القوى الأمنية أغلقت المنافذ المؤدية إلى شارع بورقيبة أمام السيارات، فيما انتشرت العناصر الأمنية بكثافة وسط الشارع والمناطق القريبة منه، وذلك قبل ساعتين من انطلاق وقفة احتجاجية دعا لتنفيذها حراك "مواطنون ضد الانقلاب".

وفي السياق، تظاهر أمس السبت، عشرات المواطنين في جنوبي البلاد للاحتجاج على ما وصفوه بالانقلاب على الدستور الذي قام به الرئيس، في وقت خرجت مظاهرة بالعاصمة مؤيدة لسعيد.

وطالب المتظاهرون في ساحة المقاومة وسط مدينة صفاقس جنوبي تونس بعودة العمل بالدستور والمؤسسات الديمقراطية، ورفضوا كل الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25 يوليو/تموز الماضي.