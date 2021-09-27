السيد رئيسي يتسلم أوراق اعتماد سفير سريلنكا الجديد: لا قيود امام تطوير العلاقات مع سريلنكا

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي بأنه لا توجد أي قيود وعقبات أمام تطوير العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسريلانكا.

موقع تابناك الإخباري_وخلال تسلمه اليوم الأحد أوراق اعتماد السفير السريلانكي الجديد في طهران ويشاوانات آبونسو، أشار السيد رئيسي إلى طاقات تطوير العلاقات بين ايران وسريلانكا وقال، "ان الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد لتفعيل جميع طاقات التعاون بين البلدين".

واضاف، "لا توجد هنالك اي قيود وعقبات امام تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية ونقل الخبرات خاصة في المجالات الفنية والهندسية".

وتابع الرئيس الايراني، "انه ومع تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين يمكن اتخاذ خطوات جديدة في مسار تنمية العلاقات بين ايران وسريلانكا خاصة في المجال الاقتصادي".

من جانبه، قدّم سفير سريلانكا الجديد في طهران أوراق اعتماده للرئيس الايراني ووصف العلاقات بين البلدين بأنها عريقة وتاريخية قائلا، "إن سريلانكا داعمة على الدوام للحكومة والشعب الايراني في المحافل الدولية وستظل كذلك".

وأشار آبونسو إلى طاقات رفع مستوى العلاقات الثنائية، داعيًا إلى المزيد من تقوية وتنمية التعاون بين البلدين خاصة في قطاعات الطاقة والتجارة.