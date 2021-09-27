النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۰مشاهدات
‍ پ

تشييع مهيب للشيهد صبح في برقين ودعوات لمواصلة النضال ورصّ الصفوف

شيّع مئات الفلسطينيين، اليوم الأحد، جثمان الشهيد أسامة ياسر صبح (22 عاما)، الذي استشهد جراء إشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، جنوبي جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
رمز الخبر: ۵۷۶۳۴
تأريخ النشر: 26 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، وجاب شوارع المدينة ومخيمها، بعد أن ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، قبل مواراته الثرى في مسقط رأسه بلدة "برقين".

وندّد المشاركون في موكب التشييع بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، ودعوا إلى مواصلة النضال، ورص الصفوف، وإنهاء الانقسام، لكي يتمكن الشعب الفلسطيني من التصدي لعدوان الاحتلال وجرائمه المتواصلة.

وكان قد ​واستشهد فجر اليوم الأحد، خمسة فلسطينيين ثلاثة منهم غربي القدس واثنين في جنين، خلال عمليات اقتحام واسعة طالت مدن وقرى بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، اندلعت مواجهات مسلحة وصفت بـ "العنيفة"، بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدن وقرى شمال الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث نفذت عمليات اعتقال تخللتها مواجهات أصيب فيها عدة فلسطينيين، قبل الاعلان عن استشهاد خمسة مواطنين على الأقل.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
جولة مصورة داخل معسكر للعناصر التكفيرية ومعامل المتفجرات في محافظة البيضاء
موكب حزب الدعوة الإسلامية يساهم في خدمة زوار الامام الحسين (ع) في ذكرى الأربعين
والدة الشهيد زهران: افتخر به ولا يمكن أن نركع للاحتلال
هنية: المقاومة هي الخيار الاستراتيجي للتحرير وأقصر الطرق لطرد المحتل
بريطانيا..روبوتات التوصيل تغزو شوارع البلاد
كباشي يؤكد: يجب التعامل مع شرق السودان بحكمة
وقفة تضامنية مع الصحفيين الفلسطينيين في غزة
لندن تشهد مسيرة حاشدة إحياء لذكرى أربعين الإمام الحسين (ع)
غزة تقيم خيمة عزاء لشهداء جنين والقدس
مسيرة في رام الله تنديدا بجريمتي الاحتلال في القدس وجنين
السيد رئيسي: التعاون بين الدول يجب أن يقوم على أساس الاحترام المتبادل
القوات الامنية في بغداد تنفذ عمليات استباقية لتأمين طرق الزائرين
مقتل ثلاثة أشخاص جراء خروج قطار عن مساره وسط ولاية مونتانا الشمالية
حماس تزف شهداء القدس وجنين وتدعو إلى تصعيد المقاومة ضد المحتل في جميع نقاط التماس
3 شهداء برصاص قوة إسرائيلية خاصة في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس
رحيل المرجع الديني والفيلسوف الشيخ حسن زادة املي
القوات الامنية في بغداد تنفذ عمليات استباقية لتأمين طرق الزائرين
مرشح تحالف الفتح في واسط: عازمون على دعم الفلاحين والنهوض بالقطاع الزراعي
المالكي يجدد تحذيره من محاولات تزوير الانتخابات والتلاعب بنتائجها
إتمام تسوية أوضاع عشرات المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية بريف درعا
بوتين: انتخابات مجلس الدوما جرت بشكل منفتح
السيد رئيسي يتسلم أوراق اعتماد سفير سريلنكا الجديد: لا قيود امام تطوير العلاقات مع سريلنكا
وزير الدفاع يبحث مع قائد بعثة حلف شمال الأطلسي سبل التعاون المشترك وتطوير القدرات التدريبية
حماس: ارتقاء شهداء اليوم هو نتاج التنسيق الأمني المتواصل مع الاحتلال
السيد الخامنئي يعزي بوفاة العالم الإيراني آية الله حسن زادة آملي
السيد رئيسي: التعاون بين الدول يجب أن يقوم على أساس الاحترام المتبادل
حماس تزف شهداء القدس وجنين وتدعو إلى تصعيد المقاومة ضد المحتل في جميع نقاط التماس
تشييع مهيب للشيهد صبح في برقين ودعوات لمواصلة النضال ورصّ الصفوف
السيد رئيسي: القطاع الخاص الإيراني مستعد لنقل الخبرات إلى بيلاروسيا
الحشد الشعبي ينظم مسيرته السنوية في ذكرى اربعين الامام الحسين (ع)