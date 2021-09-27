تشييع مهيب للشيهد صبح في برقين ودعوات لمواصلة النضال ورصّ الصفوف

شيّع مئات الفلسطينيين، اليوم الأحد، جثمان الشهيد أسامة ياسر صبح (22 عاما)، الذي استشهد جراء إشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، جنوبي جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

موقع تابناك الإخباري_وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، وجاب شوارع المدينة ومخيمها، بعد أن ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، قبل مواراته الثرى في مسقط رأسه بلدة "برقين".

وندّد المشاركون في موكب التشييع بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، ودعوا إلى مواصلة النضال، ورص الصفوف، وإنهاء الانقسام، لكي يتمكن الشعب الفلسطيني من التصدي لعدوان الاحتلال وجرائمه المتواصلة.

وكان قد ​واستشهد فجر اليوم الأحد، خمسة فلسطينيين ثلاثة منهم غربي القدس واثنين في جنين، خلال عمليات اقتحام واسعة طالت مدن وقرى بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، اندلعت مواجهات مسلحة وصفت بـ "العنيفة"، بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدن وقرى شمال الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث نفذت عمليات اعتقال تخللتها مواجهات أصيب فيها عدة فلسطينيين، قبل الاعلان عن استشهاد خمسة مواطنين على الأقل.