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السيد رئيسي: القطاع الخاص الإيراني مستعد لنقل الخبرات إلى بيلاروسيا

قال الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي إن العلاقات بين إيران وبيلاروسيا بحاجة إلى تقدم في جميع المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والتجارية، ويمكن لسفيري البلدين القيام بدور مهم في هذا المجال.
رمز الخبر: ۵۷۶۳۲
تأريخ النشر: 26 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وأشار السيد رئيسي لدى تسلمه أوراق اعتماد سفير بيلاروسيا الجديد في طهران ديمتري كالتسوف إلى أن زيادة نشاط القطاع الخاص والشركات التجارية في البلدين يمكن أن يعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.

ووصف السفير البيلاروسي الجديد في طهران، ديمتري كالتسوف، خلال اللقاء، العلاقات بين البلدين بالعريقة والودية ، قائلا، "إن مهمتي الرئيسية تكون دوما تنمية العلاقات بين البلدين وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق هذا الهدف".

وأكد كالتسوف "إ، بلاده كانت وستظل دائما صديقة لإيران ونحن مستعدون لرفع مستوى التجارة وتوفير فرص الاستثمار للشركات الإيرانية".

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