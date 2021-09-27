الحشد الشعبي ينظم مسيرته السنوية في ذكرى اربعين الامام الحسين (ع)

وأكد جمهور الحشد الشعبي استمرار مسيرة الوفاء والجهاد وايضا مواصلة حماية العراق ومقدساته تحت اي ظرف.

وكثّف الحشد الشعبي جهوده بالانتشار والقيام بجولات تفتيش وعمليات إستباقية لتأمين زيارة الاربعين، وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية الاخرى.

وتواصل قوات الحشد الشعبي تقديم خدماتها للزائرين المشاركين بزيارة الأربعين المليونية في محافظة كربلاء.

وتقدم المواكب الطعام والماء وغيرها من الخدمات لزوار ابي عبد الله الحسين الذين توجهوا سيرًا على الاقدام من مختلف المحافظات باتجاه مرقده في كربلاء احياء لذكرى اربعين استشهاده الذي يصادف يوم العشرين من شهر صفر.

ويحيي ملايين المسلمين حول العالم ذكرى الأربعين، وهي مرور أربعين يوما على استشهاد الإمام الحسين (ع) في معركة كربلاء في العاشر من شهر محرم الهجري.

المصدر:قناة الجنوبية