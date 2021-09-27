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لافروف: دول الغرب نسيت حق تقرير المصير عندما تعلق الأمر بالقرم

قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف السبت في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الدول الغربية نسيت حق تقرير المصير عندما تعلق الأمر بالقرم.
رمز الخبر: ۵۷۶۲۵
تأريخ النشر: 26 September 2021

موقع تابناك الإخباري_ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن أهل القرم أنقذوا أنفسهم من الراديكاليين بتأييدهم الانضمام إلى روسيا في استفتاء 2014.

كما أشار لافروف إلى وجود "محاولات متواصلة للتقليل من شأن الأمم المتحدة التي تلعب دورا هاما في السياسة الدولية"، مؤكدا أن "بعض الدول تسعى لإعادة كتابة التاريخ وتعارض قرارات رفض تمجيد النازية".

وفي حديثه عن الأزمة الأفغانية، أكد لافروف أن "فوضوية انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان تظهر شكل القواعد الغربية لبناء النظام العالمي".

كما تطرق لافروف إلى ملف الأمن السيبراني، مشددا على أن "روسيا تدعو إلى ضمان الأمن السيبراني لمواجهة عسكرة الإنترنت والجريمة السيبرانية".

ولدى حديثه عن الشرق الأوسط، أكد أن موسكو تعمل على تطبيع العلاقات بين طهران والدول العربية في الخليج.

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