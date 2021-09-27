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القضاء العراقي يصدر مذكرة قبض بحق شخصيات شاركت في مؤتمر "الدعوة إلى التطبيع"

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، مذكرة قبض بحق شخصيات شاركت في مؤتمر اربيل، الذي دعى إلى التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.
رمز الخبر: ۵۷۶۲۲
تأريخ النشر: 26 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وأصدر مجلس القضاء بيانا بناء على معلومات قدمت له من مستشارية الأمن القومي، أكد فيه صدور مذكرة قبض بحق وسام الحردان رئيس "صحوة العراق" والذي قرأ بيان الدعوة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

وصدرت مذكرة القبض الثانية بحق النائب السابق مثال الآلوسي والموظفة في وزارة الثقافة سحر كريم الطائي، ووصف المجلس مشاركة هؤلاء في مؤتمر التطبيع بـ"الجريمة".

وبحسب مجلس القضاء، فإنه سيصدر مذكرات أخرى بمجرد معرفة من حضر المؤتمر.

يذكر أن هذا المؤتمر الذي عقد في أربيل نظمه ما يسمى "مركز إتصالات السلام"، الذي أسسه يهودي من أصل عراقي يدعى جوزيف برود، وشارك فيه عدد من الشخصيات، بينهم شيوخ عشائر، يتقدمهم أحد قادة الصحوات وسام الحردان، إلى جانب نجل رئيس حكومة الإحتلال السابق شيمون بيريز تشيمي بيريز.

واستنكرت مختلف القوى السياسية والأطياف الشعبية العراقية المؤتمر والذي دعى إلى التطبيع، مؤكدة رفضها ما جاء فيه، ومشددة على دعمها للشعب الفلسطيني، وحقه في استعادة كامل أرضه.

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