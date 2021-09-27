حماس: ارتقاء شهداء اليوم هو نتاج التنسيق الأمني المتواصل مع الاحتلال

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن دماء شهداء القدس وجنين فجر اليوم ستظل وقوداً لاستمرار ثورة شعبنا ضد المحتل الصهيوني وإصرار متجدد على اقتلاعه وكنسه عن أرضنا ولن تنكسر ثورة شعبنا وإرادته أمام جبروت الاحتلال.

موقع تابناك الإخباري_وأكد القانوع على أن "ارتقاء شهداء اليوم هو نتاج التنسيق الأمني المتواصل مع الاحتلال الصهيوني وثمرة اللقاءات التطبيعية التي عقدتها قيادات من السلطة مع وزراء صهاينة وأعضاء كنيست في رام الله قبل أيام وهو من شجع الاحتلال مجدداً على ملاحقة المقاومة وقتل شبابها الثائرين وارتكاب مزيد من الجرائم ضد شعبنا".

وشدد القانوع على أن "خيار مواجهة الاحتلال والتصدي له ومقاومته بكل الوسائل هو الأقدر على إرباك الاحتلال وإجباره على وقف جرائمه وهو ما يتطلب من السلطة إنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال ووقف اللقاءات التطبيعية معه".

واستشهد فجر اليوم عدد من الشبان في اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في جنين والقدس، وأعلن الاحتلال عن ارتقاء 4 شبان.