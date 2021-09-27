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رحيل المرجع الديني والفيلسوف الشيخ حسن زادة املي

رحل المرجع الديني والفيلسوف الايراني الشيخ حسن زادة املي السبت، في مدينة قم المقدسة عن عمر يناهز الـ 94 عاما كرسه في خدمة الإسلام.
رمز الخبر: ۵۷۶۱۵
تأريخ النشر: 26 September 2021

موقع تابناك الإخباري_رحل المرجع الديني والفيلسوف الايراني الشيخ حسن زادة املي السبت، في مدينة قم المقدسة عن عمر يناهز الـ 94 عاما كرسه في خدمة الإسلام.

وفيما يلي نبذة عن حياة الراحل الشيخ حسن زادة آملي:
الشيخ حسن حسن زادة آملي فيلسوف وعارف ومفسر ومؤلف كتب ورسائل عديدة، يعرف بالعلامة ذو الفنون، كما أنه متخصص في الأدبيات والنجوم، ومن كبار اساتذة الحوزة العلمية.

ولد الشيخ الراحل حسن زادة سنة 1306 للهجرة في مدينة آمل شمال إيران. بدأ بدراسة المقدمات في مدينته آمل، وفي سنة 1328 للهجرة انتقل إلى العاصمة طهران لمواصلة دراسته الحوزوية في مدرسة الحاج أبي الفتح، وكان من أساتذته الذين تتلمذ على أيديهم: محمد تقي الآملي، الميرزا مهدي القمشئي، الميرزا أبي الحسن الشعراني، أبي الحسن الرفيعي القزويني، والفاضل التوني.

وفي عام 1340 للهجرة، هاجر الشيخ الراحل حسن زادة إلى مدينة قم، فتعلم الحكمة والتفسير وعلم الأعداد وعلم الحروف عند كلا من: السيد محمد حسين الطباطبائي، الأستاذ محمد حسن الإلهي، السيد علي القاضي، والسيد هدي القاضي.

أصبح الشيخ الراحل حسن زادة بعد ذلك يعطي الدروس في الحكمة والعرفان والتفسير، كما له اهتمامٌ بالشعر الفارسي والعربي. وله العديد من المؤلفات في علم العرفان والفلسفة والفقه الطب وعلم الفلك، وغيرها.

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