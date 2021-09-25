وزير الخارجية الإيراني يلتقي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا

وجدد أمير عبد اللهيان خلال اللقاء التأكيد على السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية المتمثلة في دعم وحدة أراضي سوريا وإرادة شعبها.

التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، وبحث معه الاوضاع في سوريا.

وأعرب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية خلال اللقاء عن دعمه لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام لإنهاء الأزمة السورية، ودعا الأمم المتحدة إلى الاهتمام بكافة جوانب الأزمة السورية.

وانتقد أمير عبد اللهيان وأدان العقوبات الأمريكية على سوريا، وقال: من المتوقع أن تلعب الأمم المتحدة دورا أكثر فاعلية في رفع العقوبات الجائرة التي تستهدف الشعب السوري.

كما نوه وزير الخارجية الى أن الاحتلال وتواجد وتدخل قوات بعض الدول دون طلب وموافقة الحكومة والشعب السوري، أدى إلى تفاقم الأزمة.

وجدد أمير عبد اللهيان خلال اللقاء التأكيد على السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية المتمثلة في دعم وحدة أراضي سوريا وإرادة شعبها.

بدوره قدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة خلال اللقاء تقريرا عن آخر التطورات في سوريا وإجراءات الأمم المتحدة.