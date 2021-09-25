الشيخ نعيم قاسم: مستمرون في إدخال المواد النفطية في حال لم تتحرك الشركات ومصرف لبنان

"رصيد حزب الله مهم جداً على مستوى كل البلاد ولدى الحزب حلفاء من جميع الأطراف والفئات"، وأضاف أنّ "مشكلة من يعارض حزب الله مع الحزب أنّه قدّم نموذجاً في المقاومة ونجح في العمل الإجتماعي وفي العمل السياسي".

أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم "أنّه في حال لم تتحرّك الشركات ومصرف لبنان لتأمين حاجات البلاد من المحروقات سنستمر بإدخال المواد النفطية"، وأكد أنّ حزب الله على استعداد لإدخال المازوت عبر المعابر الحدودية المعروفة ولكنّ البعض في البلد يخاف من أمريكا وعقوباتها.

وفي حديث لقناة "المنار"، جدّد الشيخ قاسم التأكيد أنّ "المازوت الإيراني الذي دخل إلى لبنان هو وطني"، وكشف أنّ "الكميّة التي طلبها التجار اللبنانيون وصلت إلى نحو 25 مليون ليتر"، وأشار إلى أنّ "موازين القوى هي التي أتت بالمازوت الإيراني إلى لبنان"، وقال "أريد أن أسأل من يتحدّث عن السيادة عن كيفية دخول الدعم الأميركي إلى بعض الأطراف والجمعيات!".

وشدّد الشيخ قاسم على أنّ "رصيد حزب الله مهم جداً على مستوى كل البلاد ولدى الحزب حلفاء من جميع الأطراف والفئات"، وأضاف أنّ "مشكلة من يعارض حزب الله مع الحزب أنّه قدّم نموذجاً في المقاومة ونجح في العمل الإجتماعي وفي العمل السياسي".

الشيخ قاسم لفت إلى أنّ "المشاكل الأساسية في عدم وجود خطط اقتصادية والفساد والعقوبات الأميركية هي التي أوصلت البلاد إلى هذا الحال"، وقال إن "المازوت الإيراني الذي مرّ عبر سوريا بواسطة حزب الله كسر أهم حصار على لبنان منذ تاريخه حتى الآن"، وأضاف "المازوت الإيراني استجلب قراراً أمريكياً بالموافقة على استجرار الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا"، وأكد أن "الإرباك الذي حصل لدى الأمريكيين وهرولتهم لإيجاد حلول سببه المازوت الإيراني".