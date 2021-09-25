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وقفات شعبية وقبلية في ريمة تبارك انتصارات الجيش واللجان الشعبية

باركت عدد من الوقفات الشعبية بمديرية الجبين بمحافظة ريمة انتصارات الجيش واللجان الشعبية والتي كان اخر ما اعلن عنه عملية فجر الحرية بمحافظة البيضاء.
رمز الخبر: ۵۷۶۰۱
تأريخ النشر: 25 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وخرج أبناء بني الضبيبي في لقاء قبلي بارك فيه المشاركون الانتصارات التي حققها مجاهدو الجيش واللجان مشددين على الاستمرار بالزخم الثوري ومواصلة الصمود والثبات ورفد الجبهات بالمال والرجال حتى الانتصار.

كما أقيمت وقفتان منفصلتان عقب صلاة الجمعة بمركز مديرية الجبين أشار الحاضرون الى أن ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر جاءت لتلبي مطالب الشعب بمختلف مكوناته مباركين كل الانتصارات التي يحققها مجاهدو الجيش واللجان في مختلف الميادين، وكذلك ما تقوم به القوة الصاروخية والطيران المسير من ضربات مؤلمة واكد المشاركون على الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال حتى الانتصار.

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