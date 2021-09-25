وزير الدفاع اليمني: تحرير البيضاء نصر استراتيجي وضربة قاصمة للدول الداعمة للإرهاب

وخلال الزيارة ثمن الوزير بسالة وشجاعة المقاتلين التي سطروها، خلال عمليات تحرير محافظة البيضاء وتطهيرها من العناصر التكفيرية، التي ظلت جاثمة على صدر المحافظة لسنوات عدة ارتكبت خلالها ابشع الجرائم بحق أبناء المحافظة.

وأشار العاطفي الى أهمية الانتصار الذي تحقق على المستوى الداخلي والخارجي والإقليمي، والذي يعتبر نصرا استراتيجيا بكل المقاييس وضربة قاصمة بحق الدول المتبنية والداعمة للجماعات التكفيرية بالمال والسلاح وحتى اللوجستي، الذي اتضح جليا سواء من خلال الغارات الجوية المكثفة المساندة لتلك الجماعات او الأسلحة المتنوعة.

واضاف أن التضحيات التي قدمها المقاتلون قد اثمرت عن انتصارات متتابعة وافضت الى تحرير كل محافظة البيضاء، واكد ان القيادة تولى جرحى الجيش واللجان كل الاهتمام والرعاية، ولن تألوا جهدا في تقديم كل ما يلزم في سبيل علاجهم والتخفيف من آلامهم وجراحهم.

المصدر:قناة المسيرة