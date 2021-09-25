ميقاتي: أكدت لماكرون عزمي تنفيذ الإصلاحات في أسرع وقت

موقع تابناك الإخباري_وأكد رئيس الحكومة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون، إثر غداء عمل جمعهما في الإليزيه، أن "فرنسا كانت ولا تزال الحليف الدائم والثابت للبنان"، وأضاف: "أكدت للرئيس ماكرون عزمي على تنفيذ الإصلاحات الضرورية والاساسية في اسرع وقت، بالتعاون مع حكومتي وبدعم من الرئيس ميشال عون والبرلمان، لاستعادة الثقة وبث نفحة امل جديدة وتخفيف معاناة الشعب اللبناني".

وتابع: "ستكون هذه الإجراءات حاسمة في إنعاش الاقتصاد، في متابعة المفاوضات الواعدة مع صندوق النقد الدولي والبدء بانهاء الأزمة، وانني واثق أنه يمكننا الاعتماد على دعم فرنسا في هذه المفاوضات".

ولفت ميقاتي إلى أنه أكد للرئيس الفرنسي "تصميم الحكومة على إجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، والتي ستسمح بتجديد الحياة السياسية التي يتوق إليها الشعب اللبناني الذي يعاني على الصعد كافة".