وزارة الدفاع في زيارة ميدانية للمناطق المحررة في محافظة البيضاء

زارَ وزيرُ الدفاعِ اليمني اللواءُ الركن محمد ناصر العاطفي مديريتَي الصومعة ومسورة في البيضاء مباركًا للمجاهدينَ هذا الانجازَ ومتوعّدًا باستمرارِ معركةِ التحريرِ حتى دحر ِالغزاةِ والمحتلين.

موقع تابناك الإخباري_بعد َتطهيرِ اخرِ معاقلِ العناصرِ التكفيرية من القاعدةِ وداعشَ في البيضاء وزيرُ الدفاعِ اللواءُ الركن محمد ناصر العاطفي يزورُ مديريتَي الصومعة ومسورة مشيدًا بالانجازِ الذي حقّقهُ اللهُ على ايدي مجاهدي الجيشِ واللجانِ الشعبية.

اللواءُ العاطفي وخلال زيارتِه لبعضِ أوكارِ العناصر ِالتكفيريّةِ اكّدَ مواصلةَ المضي ِّفي تطهيرِ البلاد من الغزاةِ ومسلحيهم، مشدّدًا على اهميةِ مواصلةِ النفير ورفدِ الجبهاتِ حتى نيلِ الحريّةِ والاستقلال.

وخلالَ زيارتِه طمأنَ اللواءُ العاطفي ابناءَ المحافظاتِ المحتلة بأنَّ الجيشَ واللجانَ سيكونون سندًا لهم في تحريرِ البلاد وصَونِ الارضِ والعرضِ من الغزاةِ المحتلين.

هذا وجدّدَ مجاهدو الجيشِ واللجانِ الشعبيّةِ تاكيدَهم على مواصلةِ المضي ِّفي تحقيقِ اهدافِ ثورةِ الحادي والعشرين من سبتمبر حتى ينعمَ اليمنُ بامنِه وثرواتِه. وفي نهايةِ جولةِ اللواء العاطفي زار الشخصية الاجتماعية البارزة في مسورة السلطان الرصاص واطمأنَّ على صحّتِه.