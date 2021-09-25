حماس: قرار الكونغرس بتجديد مخزون القبة الحديدية شراكة مع الاحتلال في العدوان

قال الناطق باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، إن قرار الكونغرس الأمريكي بالموافقة على تجديد دعم مخزون صواريخ القبة الحديدية للكيان الصهيوني يعبّر عن حالة استمرار الانحياز الذي يصل إلى حد الشراكة مع الاحتلال في العداء لشعبنا وقتل تطلعاته الوطنية والاصطفاف إلى جانب قادة الاحتلال المجرمين.

موقع تابناك الإخباري_قال الناطق باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، إن قرار الكونغرس الأمريكي بالموافقة على تجديد دعم مخزون صواريخ القبة الحديدية للكيان الصهيوني يعبّر عن حالة استمرار الانحياز الذي يصل إلى حد الشراكة مع الاحتلال في العداء لشعبنا وقتل تطلعاته الوطنية والاصطفاف إلى جانب قادة الاحتلال المجرمين.

وأضاف القانوع في تصريح صحفي إن استمرار الولايات المتحدة في دعم الاحتلال الصهيوني وامتلاكه للقبة الحديدية والقدرات العسكرية الكبيرة لن تمنحه أمناً على أرضنا أو تحصنه من ضربات المقاومة ومصيره إلى زوال.

وتابع: نطالب السلطة الفلسطينية بعدم التعويل على الإدارة الأمريكية، واتخاذ موقف لمواجهة الانحياز الأمريكي المستمر مع الاحتلال الصهيوني.