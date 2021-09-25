توزيع جوازات التلقيح ضد كورونا على تلامذة الجزائر قبل أسبوعين من انطلاق العام الجديد

قبل أسبوع من انطلاق الموسم الدراسي في الجزائر، باشرت السلطات التربوية عملية توزيع جوازات التلقيح ضد كورونا على التلاميذ الذين استفادوا من جرعتين من اللقاح ضد كوفيد 19.

موقع تابناك الإخباري_وأوضحت السلطات التربوية أن هذا الإجراء يأتي في سياق تلقيح تلاميذ المؤسسات التعليمية فئة 12 سنة، في أفق تحقيق مناعة جماعية داخل الوسط المدرسي، وضمان انطلاقة فعلية آمنة.

جدير بالذكر أن السلطات المختصة في الجزائر، أعلنت، قبل أسبوعين، تدشين عملية تلقيح واسعة لتلاميذ التعليم العمومي، والخصوصي ومدارس البعثات الأجنبية، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة، وذلك في بيان مشترك للجنة العلمية المكلفة بالاستراتيجية الوطنية للتلقيح، واللجنة البين – وزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.