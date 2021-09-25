كافة الخيارات متاحة وفي مقدمتها خطف الجنود لتحرير الاسرى

نظمت حركة الجهاد الإسلامي صلاة الجمعة، أمام مقر "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" في مدينة غزة، تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

موقع تابناك لإخباري_وخلال خطبة الجمعة، أكد الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ان كل الخيارات والطرق والوسائل متاحة أمام المقاومة للإفراج عن الاسرى وفي مقدمتها خطف الجنود الصهاينة مهما بلغت التضحيات من أجل تحرير الاسرى.

وبين حبيب أن العدو الصهيوني يستهدف كل مكونات الشعب الفلسطيني داعيا إلى الوحدة ونبذ الخلاف ورص الصفوف لمواجهة مخططات الاحتلال. ودعا حبيب الاسرى للوحدة مؤكدا أن وحدة الحركة الاسيرة هي الصخرة التي تتحطم عليها مؤامرات السجان ومصلحة السجون.

وأشار حبيب أن الأسير حسين مسالمة استشهد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل مصلحة السجون الصهيونية. وتوجه بالتحية لكافة الاسرى داخل سجون الاحتلال لاسيما الاسرى داخل الزنازين والمعزولين ومنهم الأسير القائد زيد بسيسو والاسير القائد ثابت مرداوي.