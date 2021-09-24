الرئيس السيسي يستقبل أبطال مصر البارالمبيين المشاركين بالألعاب البارالمبية في طوكيو 2020

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، امس الخميس، أبطال مصر البارالمبيين، الذي حصلوا على ميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020.

موقع تابناك الإخباري_وخلال الاستقبال، بحضور رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ورئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية حياة محمد خطاب، أعرب السيسي عن خالص الاحترام والتقدير لأبطال مصر البارالمبيين، الذين أثبتوا أن الإرادة القوية والعزيمة الصلبة قادرة على قهر الصعاب وبلوغ الأهداف.

كما أعرب السيسي عن خالص الاحترام والتقدير للأبطال، اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال البطولة، وفق ما صدر عن المكتب الاعلامي للرئاسة المصرية.

وأشاد الرئيس المصري بما حققه الأبطال الرياضيون وأجهزتهم الفنية من إنجازات ساهمت في رفع اسم مصر عاليا وتعزيز مكانتها في المحافل الرياضية العالمية، حسب البيان.

وأكد السيسي أن "الأبطال المصريين كانوا على قدر عالٍ من المسؤولية الوطنية، ونالوا احترام وتقدير الشعب المصري بأكمله وقدموا القدوة والمثل الأعلى للشباب في بلوغ طموحاته".

وأوضح الرئيس خلال اللقاء، أن "أبطال مصر البارالمبيين أثبتوا أن الإرادة القوية والعزيمة الصلبة قادرة على قهر الصعاب لتحقيق الإنجاز وبلوغ الأهداف المنشودة"، موجها بتكثيف الدعم الموجه لجميع الأبطال المصريين، استعدادا لدورة الألعاب البارالمبية القادمة في 2024، سعيا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية التي تسهم في حصول مصر على المكانة التي تستحقها إقليميا ودوليا.