عون يبحث مع وزير الطاقة واقع المحروقات في البلاد

عرض الرئيس اللبناني ميشال عون مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض في قصر بعبدا، اليوم الجمعة، واقع المحروقات في البلاد وانعكاساته على وضع التيار الكهربائي.

موقع تابناك الإخباري_كما بحث الرئيس عون مع وزير الطاقة، الإجراءات الواجب اتخاذها لإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة الكهرباء التي تزيد من سوء الواقع المعيشي للشعب اللبناني.

وأمس، حذرت شركة الكهرباء الحكومية اللبنانية من احتمال أن يؤدي نفاد مخزون الوقود بحلول نهاية سبتمبر/أيلول إلى انقطاع التيار الكهربائي في البلاد.

وقد عانى لبنان خلال أزمته الاقتصادية الأسوأ في التاريخ الحديث من نقص حاد في الوقود في الشهور الأخيرة، مما دفع معظم اللبنانيين إلى الاعتماد على مصادر خاصة للطاقة الكهربائية.

وتستطيع الشركة توليد أقل من 500 ميغاوات بالاعتماد على وقود حصلت عليه عبر صفقة مع العراق، كما ورد في بيان صادر عن "مؤسسة كهرباء لبنان".

وأضافت أن احتياطيها من الوقود "فئة أ" و"فئة ب" قد وصل إلى نقطة حرجة، وقد نفد تماما في بعض المنشآت التي توقفت عن إنتاج التيار الكهربائي.